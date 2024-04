Zabytkowe miejsce zyskuje drugie życie. Wzbogacono je o nową atrakcję

Jak zaznaczył, choć centrum powstało głównie dla dzieci, czegoś ciekawego mogą w nim dowiedzieć się również dorośli. - Ekologia to temat, o którym będziemy już zawsze rozmawiać. Ludzkość zmieniła nasze środowisko, a kopalnia jest obiektem, który chyba najmocniej zaingerował w to środowisko, co nie znaczy, że nie możemy lepiej żyć - podkreślił. Prezes Pawlak zaznaczył, że Maszynownia Żywiołów będzie rozwijana, na razie można mówić o zamknięciu pierwszego etapu. Docelowo ma to być centrum innowacyjności, prezentujące w mikroskali nowe technologie związane z żywiołami.