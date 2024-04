Nad polem latają drony. Tysiące ludzi zjeżdżają do maleńkiej wioski na Żuławach

- Tego akurat nie robimy dla pieniędzy, tylko dlatego, że kochamy kwiaty - mówi z uśmiechem Mariola Lazur. - To znaczy, żeby było jasne - tak w ogóle my żyjemy z uprawy kwiatów, bo poza tym ogrodem, mamy także, w zupełnie innym miejscu prawdziwą plantację tulipanów, które hodujemy na cebule i eksportujemy do Holandii. Ale ogród tulipanowy jest dla ludzi, żeby mogli spędzić tu czas, zobaczyć z bliska piękno tych kwiatów, nacieszyć się nimi, popróbować swoich sił w samodzielnym komponowaniu bukietów z tulipanów. Kupując bilet wstępu, mogą tu przebywać od rana do wieczora.