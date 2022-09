Zaczyna się sezon na saunowanie. Oto największe grzechy Polaków

Jedna pani w wieku ok. 50 lat skutecznie obrzydziła pobyt w strefie saun co najmniej kilkunastu osobom. Zanurzyła się bowiem w jednym z dwóch połączonych ze sobą basenów z hydromasażem, odwróciła się przodem do ściany basenu, wynurzyła z wody do pasa, wycelowując strumień wody wprost na swoje genitalia i zaczęła się onanizować. Trwało to dobre kilkadziesiąt minut.