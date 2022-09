Majorka podniesie podatek dla turystów? Powód może zaskakiwać

Politycy planują podnieść podatek turystyczny na Majorce

Lokalne media podają, że przedstawiciele partii Podemos rozważają podniesienie podatku turystycznego. Ma to pomóc w ograniczeniu liczby gości przybywających na wyspę. Obecnie turyści przebywający na wyspie w hotelach pięciogwiazdkowych, płacą 4 euro (ok. 18 zł) podatku za każdy dzień pobytu. Politycy proponują podniesienie tej kwoty do 6 euro (ok. 28 zł).