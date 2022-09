Nigdy nie róbcie tego w ZOO! Takie zachowanie szkodzi zwierzętom

Rzecznik prasowa łódzkiego Orientarium ZOO - Paulina Klimas-Stasiak - zwraca uwagę na znaczną rolę rodziców, którzy zabierając swoje najmłodsze pociechy na wyprawy do ogrodów zoologicznych, powinny zwracać uwagę na to, co one robią. - Absolutnie nie można dokarmiać zwierząt i bardzo wyraźnie obserwuję, że rola rodziców jest tutaj ważna, a niestety wygląda to różnie. Dziecko jest tylko dzieckiem, a rodzice powinni pilnować, aby nie dokarmiało zwierząt. My oczywiście zwracamy uwagę, bo bardzo mocno stawiamy na edukację, ale nie przypilnujemy wszystkich - komentuje Klimas-Stasiak.