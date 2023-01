Zadzwonił na infolinię Wizz Air. Wydał na połączenie majątek

W efekcie mężczyzna wydał 450 funtów (ok. 2,4 tys. zł) i kupił nowe bilety w dogodnym terminie. Niestety okazało się, że to nie koniec dodatkowych kosztów. Po powrocie z Malagi otrzymał rachunek telefoniczny opiewający na kwotę 223 funtów (ok. 1,2 tys. zł). Mężczyzna spędził na infolinii Wizz Air łącznie niemal 100 minut i za każdą z nich zapłacił nieco ponad dwa funty (ok. 11 zł). Dla porównania minuta połączenia z polską infolinią przewoźnika kosztuje 4,92 zł.