To europejskie miasto ma być hitem 2023 roku. Dolecisz tam bezpośrednio z Polski

Z Polski do Malagi

Do Malagi można szybko i tanio dolecieć bezpośrednio z Polski liniami Ryanair i Wizz Air, m.in. z Warszawy i Katowic. Co więcej, już 10 stycznia 2023 roku rozpoczną się loty na trasie Gdańsk-Malaga. Rejsy będą odbywać się we wtorki oraz w soboty. Dzień później - 11 stycznia - ruszy połączenie Kraków-Malaga, a loty na tej trasie będą realizowane w środy i niedziele.