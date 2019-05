Zakaz podróżowania do Alabamy. Wszystko przez podpis gubernatora

Amerykański stan Alabama przyjął nowe, restrykcyjne prawo zakazujące aborcji. Nawet, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu czy kazirodztwa, nie może zostać usunięta. W odpowiedzi rada nadzorcza hrabstwa Los Angeles nałożyła zakaz podróży pracownikom przez rok do tego stanu.



To właśnie rada nadzorcza hrabstwa w Los Angeles przyjęła wniosek o rocznym zakazie podróżowania do stanu Alabama. Jest to oficjalna niezgoda na prawo antyaborcyjne przyjęte w tej części Stanów Zjednoczonych.