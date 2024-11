Zakaz wynajmu krótkoterminowego w Barcelonie. Decyzja została zaskarżona do Komisji Europejskiej

Decyzja burmistrza Barcelony, Jaume Collboniego, ogłoszona w czerwcu, przewiduje zamknięcie do 2028 r wszystkich wynajmów krótkoterminowych mieszkań. Oznacza to wycofanie około 10 tys. licencji, co ma na celu przeciwdziałanie gwałtownemu wzrostowi cen najmu dla mieszkańców miasta.