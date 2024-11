Ekstremalne warunki przy wejściu na szczyt. 123 interwencje ratowników w trzy dni

Teide to jedna z najwyższych gór na świecie, która co roku przyciąga tysiące turystów. Od dna Oceanu Atlantyckiego ma aż 7500 m oraz 3718 m n.p.m. Ponieważ leży ona na terenie Parku Narodowego, to liczba osób, które mogą wejść na szczyt jest ograniczona i wynosi 200 osób dziennie. Pozwolenia trzeba rezerwować z wyprzedzeniem.