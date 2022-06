Zakopane. Wyszli z restauracji bez płacenia. Opublikowali ich zdjęcia

Wyszli z zakopiańskiej restauracji bez płacenia. Zarejestrował ich monitoring

"Zapraszamy panów do uregulowania rachunku. Inaczej sprawa i nagranie trafią na policję" - czytamy we wpisie opublikowanym przez właścicieli restauracji. Opatrzyli go oni kolażem trzech stopklatek z filmu, na których twarze mężczyzn są nieco zasłonięte, ale nie tak, by uniemożliwiało to ich identyfikację.