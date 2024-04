Zamieszanie wokół Ryanaira. Chodzi o bagaże podręczne

Co ciekawe w regulaminie linii lotniczej widnieje następujący zapis. "WŁAŚNIE zwiększyliśmy wielkość naszego sortownika na bagaż podręczny z 35 x 20 x 20 cm do 42 x 20 x 30 cm, aby umożliwić przewóz toreb podręcznych o większych rozmiarach niż te dotąd dozwolone". - Wygląda to więc tak, jakby Ryanair miał zwiększyć dopuszczony wymiar bagażu podręcznego, tylko w żadnym innym miejscu takiej informacji nie ma - powiedział twórca internetowy.