Zapomniały o niej linie lotnicze. Zagubionej studentce pomógł pilot samolotu

19-letnia Kiana Coffin wracała do szkoły na Pacific University w Oregonie, kiedy zła pogoda spowodowała, że jej lot został przekierowany do innego miasta. Linie lotnicze umieściły ją na noc w hotelowym pokoju i… zapomniały o niej. Pomocy udzielił jej sam pilot samolotu.

Pilot linii United, Robert Fonte pierwszy raz zobaczył Kianę z agentem TSA i pomyślał, że może mieć kłopoty. Dziewczyna zalała się łzami, kiedy zapytał czy wszystko w porządku. Kiedy dowiedział się o jej kłopotliwej sytuacji postanowił udać się do kasy biletowej i zobaczyć, co może zrobić.

Niestety, linie lotnicze United nie kursują z Seattle do Portland, gdzie powinna lecieć studentka. Pilot postanowił sam zapłacić za jej lot. - Odstawimy Kianę tam, gdzie powinna być – mówił w wideo, które kilka dni temu pojawiło się w sieci. Podobno Robert ma córkę w tym samym wieku i to sprawiło, że poczuł do dziewczyny ogromną sympatię.