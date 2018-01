Przed startem powitał pasażerów i wyznał coś ważnego. Wszyscy zaczęli klaskać

Jon Emerson od lat pilotuje samoloty pasażerskie. Jednak ostatnia podróż całkowicie zmieniła jego życie. A w zasadzie nie podróż, a to, co zdarzyło się tuż przed startem. Jon standardowo powitał swoich pasażerów, po czym wygłosił oświadczenie. Kiedy skończył wszyscy byli naprawdę wzruszeni.

Przed jednym z grudniowych lotów z Detroit do Oklahomy, 24-letni pilot Jon Emerson jak zwykle poinformował pasażerów o szczegółach związanych z podróżą. Nagle zmienił temat i wspomniał o swojej partnerce, 23-letniej stewardesie Lauren Gibbs. Oboje pracują w liniach SkyWest Air.

- To jest bardzo szczególny dzień dla Lauren i dla mnie. Dziś jest nasza rocznica a ona jedną z naszych najlepszych stewardes. Chcę, byśmy pamiętali ten dzień do końca życia. Chcę spędzić z nią resztę moich dni – ogłosił, co możemy podziwiać na filmiku, który Lauren opublikowała na swoim koncie na Facebooku.