Zaprojektuj pamiątkę z Zakopanego. Ostatnie trzy tygodnie na walkę z kiczem i tandetą

Samurajskie miecze, jaszczurki z pianki czy pluszowe owce. Bazarowy klimat atakuje turystów z każdej strony. Rozstanie z kiczem zapowiada Muzeum Tatrzańskie. Wszystko za sprawą organizowanego konkursu, którego celem jest zaprojektowanie pamiątki z Zakopanego. Termin nadsyłania projektów został przedłużony do 10 października 2019 r.

Na Krupówkach czy w drodze na Gubałówkę oglądamy je z uśmiechem. Po pewnym czasie przekładamy z miejsca na miejsce, szybko jednak z półki trafiają do pudła, aż wreszcie lądują w piwnicy czy na śmietniku. Czy tam jest ich miejsce? Może warto przemyśleć, jakie pamiątki przywozić, tak by na długo przywracały dobre wspomnienia z odwiedzanych miejsc?

Tandetne pamiątki są dowodem krótkowzroczności. Współczesny odbiorca docenia wysoką jakość, staranne wykonanie czy lokalne pochodzenie produktu. Poszukuje pamiątek dobrze zaprojektowanych, a to z kolei stanowi wyzwanie dla designerów czy instytucji kultury. Świadomość tego ma Muzeum Tatrzańskie, które zwraca się do projektantów, rzemieślników, artystów i miłośników Podhala. To właśnie im zamierza powierzyć stworzenie oficjalnej, oryginalnej pamiątki z Zakopanego. Symbolu, który kojarzony będzie ze stolicą polskich gór. Idealna pamiątka z Zakopanego powinna więc łączyć podhalańskie tradycje, kulturę i wyjątkową przyrodę. Punktem wyjścia mogą być wszelkie stereotypy związane z Podhalem. Zaś jej celem – walka z erą "made in China".