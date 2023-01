Zaskakujące, co przemycali w bagażu. Zatrzymano ich na polskiej granicy

Ale to nie koniec tego typu znalezisk w ostatnich dniach. Na granicy z Ukrainą w Hrebennem funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali obywatelkę Ukrainy, która nielegalnie próbowała wwieźć do Polski żywego żółwia stepowego. Podróżna nie posiadali zezwoleń. "Żółw trafił na kwarantannę do ogrodu zoologicznego w Zamościu" - zaznaczyła Pasieczyńska.