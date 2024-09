Zaskakujące zdjęcia z Bułgarii. Lokalsi mają ciekawe pomysły

Bułgaria to kierunek od lat chętnie wybierany przez Polaków. Wybrzeże najtańszej riwiery Europy przepełnione jest hotelami. Kraj nad Morzem Czarnym to jednak nie tylko plaże i hotele, ale także zabytki i atrakcje turystyczne. Aby je zobaczyć, trzeba wyjść poza obiekt noclegowy. Kiedy nasza czytelniczka to zrobiła, zaskoczyła ją jedna rzecz.