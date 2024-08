Sprawdziliśmy ceny w najtańszej europejskiej riwierze. Zaskoczeni?

W podobnej cenie znaleźć można cały zestaw obiadowy z piwem. Na kotleta, frytki i piwo wydamy 10,99 lewów (ok. 24 zł). Tyle samo trzeba będzie zapłacić za zestaw z frytkami i grillowaną kiełbasą. Porcja spaghetti bolognese to z kolei wydatek rzędu prawie 10 lewów (ok. 22 zł), sałatka szopska czy musaka - po prawie 9 lewów (ok. 20 zł), zupa rybna niemalże 8 lewów (ok. 18 zł), zaś rosół - 5,99 lewów, czyli ok. 13 zł.