Ze statku na pokład samolotu. "Niesamowite widoki oraz międzynarodowe kontakty"

Zauważyłam, że kilku pilotów puka w kadłub przed wejściem do samolotu. To chyba na szczęście. Z kolei nasz kierownik pokładu, po sprawdzeniu, czy cała załoga wykonała swoje obowiązki, sympatycznie woła przy lądowaniu: "See you on the ground!" (pol. Do zobaczenia na ziemi!).