Polka w Omanie. "To mój drugi dom i świetnie się tu czuję"

Żeby nie było tak kolorowo, wspomnę o przywarach. Omańczykom raczej się nie spieszy. Wszystko toczy się własnym rytmem, jak to mówią "shuwayyah". Zawsze mają czas, a jeśli coś się nie powiedzie, to uważają, że tak miało być. Wielokrotnie prosząc o przyspieszenie np. procesu wizowego słyszałam "Insh'allah", czyli po prostu "Jak Bóg da". Niestety muszę to powiedzieć, ale to zasłanianie się i tłumaczenie, że wszystko jest w rękach Allaha to często przykrywka dla opieszałości.