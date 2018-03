Zimowe wejście na Gerlach. Niezwykłe wideo przebojem w sieci

Tysiące "lajków", setki udostępnień i masa pozytywnych komentarzy w stylu "fantastyczne, rewelacja, bajka". Od wczoraj prawdziwym hitem w mediach społecznościowych jest wideo z zimowego wejścia na najwyższy szczyt Tatr.

- Postanowiliśmy je wypuścić do sieci. Ludzi cieszą takie rzeczy – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Łukasz Mucha. - Udało nam się z pogodą i warunkami, dlatego ten film robi wrażenie. Morze chmur na dole, wystające szczyty u góry, do tego grań śnieżna wyrzeźbiona pięknie przez wiatr. Żeby zobaczyć takie widoki musi się nałożyć wiele czynników. Czasem nawet w środku zimy nie jest to możliwe. Mieliśmy szczęście – przyznaje.