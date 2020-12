Zlikwidowano plantację konopi indyjskich w polskim lesie. "Ależ szkoda!"

Jak czytamy w poście na Facebooku Lasów Państwowych, już wcześniej zdarzało się spotkać w lesie kilka roślin, ale tym razem uprawa była duża. Rośliny rosły na śródleśnej polanie o wymiarach ok. 4 m na 10 m, a plantacja liczyła ok. 50 roślin. Miały w lesie dobre warunki rozwoju, gdyż osiągnęły wysokość nawet 3,5 m.

Plantacja konopi w lesie - internauci pękają ze śmiechu

Pod postem znajdują się dziesiątki komentarzy rozbawionych internautów. "A ja tylko grzyby znajduję" - narzeka pani Ewa, "Ależ szkoda" - wtóruje pan Wojciech, "Uprawę komisyjnie spalono" - żartuje pan Sławomir. "Kiedyś na wycieczce tez trafiłem na taką plantację, zapach było już czuć z daleka, gdyby nie to, pewnie bym tego nie zauważył. Ile radości było z robienia sobie zdjęć wśród tych roślinek" - wyznaje pan Adam.

Plantacja konopi w starym hotelu

Funkcjonariusze z Jeleniej Góry zabezpieczyli wówczas ponad 3 kg suszu oraz ok. 900 roślin, z których uzyskać można niemal 100 tys. porcji handlowych. Szacowana wartość zabezpieczonego towaru to ok. milion zł.