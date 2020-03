Uprawa marihuany w starym hotelu. Właściciel w areszcie

Niby hotel, a jednak plantacja. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 3 kg suszu oraz ok. 900 roślin, z których uzyskać można niemal 100 tys. porcji handlowych. Przedsiębiorczemu "hotelarzowi" grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

62-letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego został zatrzymany przez policjantów ze Szklarskiej Poręby i policjantów z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze. Plantacja marihuany została zorganizowana w należącym do niego budynku po byłym hotelu oraz w znajdującym się obok niego mieszkaniu.

Szacowana wartość zabezpieczonego towaru to ok. milion zł. Pomysłowy hotelarz został zatrzymany w policyjnym areszcie. Za nielegalną uprawę marihuany grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.