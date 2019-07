Złote plaże i luksusowe hotele. Poza tym nocne atrakcje w starożytnej scenerii

Ten region Azji Mniejszej to miejsce dla plażowiczów, włóczykijów, amatorów nocnego życia oraz miłośników przyrody. Innymi słowy – dla każdego coś dobrego na tureckim wybrzeżu Morza Śródziemnego i Egejskiego.

Riwiera Turecka to doskonałe miejsce dla tych, którzy preferują wypoczynek aktywny, przeplatany odpoczynkiem na złocistych plażach. Ten region Turcji znajduje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego oraz Egejskiego, co zapewnia nie tylko klimat idealny do letniego wypoczynku, ale i szereg atrakcji - od zwiedzania starożytnych ruin po szalone zabawy w klubach nocnych nowoczesnych miast i kurortów. Amatorzy aktywnego wypoczynku na plaży mają do wyboru sporty wodne, paralotnie i w ramach animacji hotelowych gry zespołowe czy jogę.

Co być może najważniejsze, na Riwierę Turecką łatwo się dostać. Lotnisko zlokalizowane nieopodal głównego miasta krainy - Antalyi - obsługuje połączenia z głównymi miastami Europy, w tym polskimi. Nieprzypadkowo - miasto to według rankingu Mastercard w 2018 roku znalazło się na 10. miejscu najchętniej odwiedzanych miast na świecie z liczbą ponad 11 milionów turystów. Z Polski dolecimy bezpośrednio czarterem z 10 miast: Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowa i Szczecina.

Antalya to duże miasto, położone u stóp gór Taurus, w którym zobaczyć można samotny minaret, a także Bramę Hadriana z II wieku - pamiątkę po rzymskim okresie w historii tego regionu. Jednak miasto to głównie kilometry złotych plaż oraz liczne, luksusowe hotele z prywatną plażą, Aquaparkami i atrakcjami dla całych rodzin. Za siedmiodniowy pobyt w hotelu 3-gwiazdkowym trzeba od osoby zapłacić średnio 1,5 tysiąca złotych. W przypadku hoteli 5-gwiazdkowych, cena tygodniowego pobytu wynosi 3-5 tysięcy złotych w zależności od pakietu.

Warto też zainteresować się innymi miejscowościami Riwiery Tureckiej. Na przykład Alanyą, do której łatwiej się dostać z Antalyi. To typowo wypoczynkowa miejscowość, podobnie jak większość miasteczek tej krainy ulokowana nad pasmem piaszczystych plaż- ze znaną na całym świecie Kleopatrą na czele. Tutaj wypoczynek jest nieco tańszy. Wedle średnich cen tygodniowych pobytów na tydzień, jedna osoba w 4-gwiazdkowym hotelu musi się liczyć z wydatkiem około 1,5 tysiąca złotych, jeśli chodzi o hotele 5-gwiazdkowe, to wydatek rzędu 2-3 tysięcy złotych.

Wybierając się na siedem dni na Riwierę Turecką, odpoczynek na złocistej plaży warto przeplatać wypadami do historycznych miejsc. Na przykład do Side, gdzie można poczuć się jak w starożytnym Rzymie lub Grecji. To w tej miejscowości podziwiać można ruiny antycznego teatru, agory, a więc dawnego ryneczku, oraz świątyni Apolla, boga piękna, życia i światła. Zarówno w Side, Alanyi i Antalyi nie sposób pominąć targowisk, z charakterystycznym dla Turcji gwarem, wyborem odzieży, galanterii i przypraw, herbat i nieodłącznym targowaniem się ze sprzedawcami. Pamiętajmy, że jeśli już zaczniemy się targować, lepiej zdecydować się na zakup. Zrezygnowanie jest obrazą dla tureckich sprzedawców, którzy mogą stać się bardzo namolni.

Z kolei w Belek moc wrażeń czeka na miłośników natury i gry w golfa. W okolicach miasteczka znajduje się park krajobrazowy, w którym bytuje ponad sto gatunków ptaków. Po parku organizowane są wycieczki, m.in. zawierające zwiedzanie Kanionu Saklikent, gdzie na turystów czeka przejście wpław przez rzekę. Belek uchodzi za najbardziej luksusowy kurort Riwiery.

W pobliżu Riwiery Tureckiej, niejako w jej cieniu, znajduje się kolejny wart polecenia region turystyczny w Azji Mniejszej. To Wybrzeże Egejskie, zwane Turcją Egejską, położony na zachodnim wybrzeżu Turcji. W cieniu, bo jest rzadziej odwiedzany przez turystów, choć o bardziej tureckim charakterze.

Nie zmienia to faktu, że tam też można odpoczywać w licznych hotelach, na plażach, czy też zażyć atrakcyjnego życia nocnego. Ceny tygodniowego pobytu w Bodrum, w hotelu 4-gwiazdkowym od osoby, to wydatek rzędu 1,5-2 tysięcy złotych. Na pobyt w hotelu 5-gwiazdowym trzeba zarezerwować ponad 2 tysiące złotych. Z kolei w Marmaris pobyt siedmiodniowy w 3-gwiazdkowym hotelu kosztuje około 1,5 tysiąca złotych, w 4-gwiazdkowym około 2 tysiące złotych a w 5-gwiazdkowym ponad 2,2 tysiąca złotych (dane na lato 2019).

Turcja Egejska obfituje w wiele wartych odwiedzenia miejsc. Na przykład w Bodrum Muzeum Archeologii Podwodnej, czy też, zaliczany do Siedmiu Cudów Świata Starożytnego, słynny grobowiec Mauzoleum Mauzolea w Halikarnasie. To dzieło Artemizji II, która stworzyła do dla swojego zmarłego męża króla Mauzolosa.

Natomiast okolice Marmaris zachwycą amatorów wręcz wiejskiego życia - jego zalety to gaje oliwne, ogrody cytrusowe, łodzie rybackie na tafli turkusowego morza... Istna oaza spokoju w turystycznym sercu kraju z Azji Mniejszej.

To tylko ułamek tego, co o Turcji i jej kurortach można by pisać. Wielu chce zobaczyć na własne oczy, dlatego Turcja jest drugim, po Grecji, najczęściej wybieranym przez Polaków miejscem na wakacje.