Muzeum Troi. Nowa atrakcja turystyczna Turcji

Nie będzie lepszej okazji do odwiedzenia stanowiska archeologicznego w prowincji Çanakkale w Turcji. Tuż obok ruin starożytnej Troi od października 2018 roku działa już bowiem słynne Muzeum Troi. A wcześniej warto przeczytać ”Iliadę” Homera.

W Muzeum Troi czeka na nas skarb Heleny Trojańskiej , czyli 24 kawałki złota z czasów antycznych, skradzione i wywiezione do Stanów Zjednoczonych . Po 125 latach na emigracji eksponaty trafiły z powrotem do Turcji i wzbogacają szereg wystaw obiektu zbudowanego za 50 mln TL. Projekt ten znacząco zwielokrotnił liczbę przyjezdnych jako jeden z elementów zwiększających promocję starożytnej Troi .

Rok Troi był świetną okazją do wakacji w Turcji

Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Turcji ogłosiło 2018 rok Rokiem Troi . Ta podniosła dla całego kraju i mieszkańców okolic Troi chwila zbiegła się z 20-leciem wpisania miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO . Nowopowstały gmach Muzeum Troi usytuowany jest bardzo blisko wejścia na teren starożytnych ruin mieszczących stanowisko archeologiczne. Wznoszenie nowej atrakcji turystycznej Turcji rozpoczęto już w 2014 roku, a po 4 latach, 20 października to interesujące miejsce przyjęło już oficjalnie pierwszych turystów. Wcześniej przez 10 dni przed formalnym otwarciem budynku wejście do niego było bezpłatne.

Ruiny starożytnej Troi znaleźć możemy we wsi Tevfikiye Köyü, oddalonego o ok. 30 km od miasta Çanakkale. Same wykopaliska zwiedza się przez ponad godzinę, a bilet to koszt 25 TL od osoby. Po okolicy poruszamy się dolmuszami, mikrobusami bez żadnych wygód, za przejazdy którymi na trasach z większych miast pod samą bramę muzeum płacimy gotówką bezpośrednio tureckim kierowcom.