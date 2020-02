Zmiana prawa w Indonezji. Publiczne kary cielesne mogą wykonywać także kobiety

Indonezja jest jednym z ostatnich azjatyckich krajów, w których publicznie wykonuje się karę chłosty. Dotychczas zajęciem tym zajmowali się wyłącznie mężczyźni. Jednak od niedawna do grona "egzekutorów" dołączyły także panie.

I choć tego typu wykonywanie kar nie jest niczym nowym w tym kraju, to temat ponownie wzbudził sensację na świecie, choć tym razem z innego powodu. Wszystko zaczęło się od reportażu opublikowanego przez francuską agencję prasową AFP. Opisała ona historię kobiety, która jest jedną z pierwszych mających uprawnienia do publicznego chłostania osób popełniających wykroczenia i przestępstwa.

Działacze religijni już od dłuższego czasu zabiegali o to, by kary mogły wykonywać także kobiety. Przez kilka lat prowadzono rekrutację, a kandydatki przeszły specjalne szkolenie z zakresu odpowiedniej techniki chłosty. Wszystko po to, aby obrażenia nie były zbyt poważne, ale też adekwatne do przestępstwa.