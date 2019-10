Zakaz seksu pozamałżeńskiego. Indonezja chce wprowadzić kontrowersyjny przepis

W indonezyjskim parlamencie pojawił się projekt ustawy zakazującej seksu pozamałżeńskiego. Ambasada RP w Dżakarcie poinformowała, że nowy przepis miałby dotyczyć także turystów. Pomysł wzbudził wiele kontrowersji.

Jednak przepis, który karałby za współżycie bez ślubu, jest jednym z wielu we wprowadzanym nowym kodeksie karnym. Według jego pomysłodawców, dotychczasowe przepisy są nieprzystosowane do realiów dzisiejszej Indonezji. Wiele z nich bowiem pochodzi jeszcze z czasów, gdy kraj znajdował się pod panowaniem Holendrów.

Nowe prawo dopuściłoby również do większej dyskryminacji osób LGBT, a także osłabiłoby prawa kobiet. Aborcja, która teraz dozwolona jest w wyjątkowych przypadkach, w nowym kodeksie miałaby być karana pięcioma latami więzienia.

Projekt kodeksu karnego, który znajduje się obecnie w parlamencie, również zakazuje współżycia bez ślubu, jednakże ambasada RP w Dżakarcie uspokaja w wiadomości przekazanej Wirtualnej Polsce, że "projekt ustawy nie przewidywał kar cielesnych". "Przewidziana kara za seks pozamałżeński miała wynosić do 1 roku pozbawienia wolności albo grzywnę do 10 mln rupii indonezyjskich (ok. 2800 zł)".