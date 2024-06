Zmiany przed wakacjami. Polskie hotele i pensjonaty coraz atrakcyjniejsze

Inwestycje związane z energooszczędnością, takie jak inteligentne oświetlenie, systemy zarządzania energią wprowadziło przed sezonem 32 proc. ankietowanych. Ważnym elementem dostosowania do oczekiwań rynku są też systemy pozwalające zadbać o ekologię, odzysk wody czy ciepła, w które zainwestowało 17 proc. badanych. Dla co dziewiątego z gospodarzy wakacje to będzie również czas zwiększenia zatrudnienia o pracowników sezonowych, nawet o 20 proc.