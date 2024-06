Polacy rezerwują hotele wcześniej niż rok temu. Ceny znacznie wyższe

- Ostatnie lata nie były łaskawe dla turystyki i hoteli w Polsce. Covid-19 i wojna na Ukrainie negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie branży. Dodatkowo mieliśmy do czynienia z wysoką inflacją, która ograniczała efektywność działania. Pozytywnie na branżę z pewnością wpłynęło zakończenie pandemii i wzrost skłonności turystów do podróżowania. Do ważnych czynników zaliczyłbym także rosnące zainteresowanie zagranicznych turystów Polską i relatywnie duży krajowy popyt na usługi turystyczne – mówił Węgłowski.