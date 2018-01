12 tysięcy klocków w 36 godzin. W Białymstoku powstała niezwykła budowla

Ferie w mieście? Jeśli tak to koniecznie w Białymstoku, gdzie powstała niezwykła miniatura z klocków LEGO. Przedstawia Wielką Synagogę, która była ważnym elementem miasta aż do 1941 roku, kiedy spalili ją naziści. Do wykonania modelu budowli wykorzystano aż 12 tys. klocków.

Wielka Synagoga powstała w Białymstoku (Facebook.com)

Przez 36 godzin Krzysztof Matosek z Centrum im. Zamenhofa cierpliwie składał i budował wierną kopię Wielkiej Synagogi. Oczywiście w miniaturze.

Wielka Synagoga powstała w latach 1909-1913 według projektu Samuela J. Rabinowicza. Została spalona przez nazistowskie ugrupowanie w 1941 roku.

Obecnie w miejscu gdzie znajdowała się budowla (miedzy blokami a budynkiem PZU przy ul. Suraskiej), stoi pomnik przypominający pogiętą kopułę spalonej synagogi.

Skąd pomysł na odtworzenie synagogi z klocków LEGO? Wszystko w ramach projektu, który w Centrum im. Zamenhofa będzie obowiązywał przez całe ferie, a także tydzień po nich (22 stycznia - 11 lutego). "Ferie z klockami", bo tak nazywa się projekt, daje uczestnikom do dyspozycji tysiące klocków, z których mogą budować swoje wymarzone budowle.