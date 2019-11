30. rocznica upadku Muru Berlińskiego. W miejscu, gdzie dawniej stał, stworzono imponującą instalację

Mur Berliński kojarzy się z podziałami i wzbudza negatywne emocje. Dlatego postanowiono "odczarować" miejsce, w którym kiedyś stał. Stworzono pełną kolorów instalację, mającą być - w zamyśle jej twórców - nowym symbolem jedności narodu niemieckiego.

Miasto samo zgłosiło się do szefa Poetic Kinetics, Patricka Shearna, z propozycją stworzenia czegoś, co na długo zapadnie w pamięć odwiedzających. Instalacja, zatytułowana "wizja w ruchu" została ustawiona na trasie prowadzącej do Bramy Brandenburskiej.

