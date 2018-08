5 szlaków na wędrówki z dzieckiem. Aktywny urlop we włoskim Trentino

Niektórzy miłośnicy podróży, gdy zostają rodzicami, decydują się na chwilową rezygnację ze swojej pasji. Tymczasem jest wiele tras, które umożliwiają aktywny wypoczynek z pociechą. Część z nich leży na obszarze malowniczego włoskiego regionu Trentino.

By bezpiecznie i komfortowo wędrować z milusińskim, wystarczy zaopatrzyć się w wózek lub specjalne nosidełko. Jeśli dziecko potrafi już chodzić, warto zwrócić uwagę na to, w jakim obuwiu będzie pokonywać górskie szlaki. Obcując z naturą i podziwiając krajobrazy można nawiązać cudowną i trwałą więź z malcem. Wspólne przygody zbliżą rodzinę, dostarczą też wspólnych wspomnień i doświadczeń. Nawet, jeśli dziecko nie będzie o nich pamiętać, to wpłyną one na kształt jego charakteru, rozwój i samopoczucie. Poniżej przedstawiamy pięć szlaków, które warto pokonać z dzieckiem.