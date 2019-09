6 rzeczy, o których powinieneś pamiętać jadąc za granicę

Wyjazd za granicę to zawsze zderzenie z innymi zwyczajami i prawem, ale też z dodatkowymi kosztami, na które nie jesteśmy narażeni w Polsce. Przedstawiamy 6 rzeczy, na które warto zwracać uwagę podczas zagranicznych podróży, w tym np. związanych z opłatami za wypłaty z bankomatów (tu przyda się konto walutowe), czy nawet z obowiązkowymi napiwkami w restauracjach.

2.Przepisy ruchu drogowego – nie wszędzie takie same!

Przepisy ruchu drogowego nie wszędzie są jednakowe, choć co do zasady są zbliżone. Jadąc za granicę dobrze zorientuj się, jakie zwyczaje panują na obcych drogach, by nie dostać bolesnego mandatu – a te bywają znacznie wyższe niż w Polsce. W czym możemy zobaczyć różnicę?

W obcych krajach odmienne regulacje poczujemy głównie w taryfikatorach prędkości. W Polsce są one nieco wyższe niż w większości innych państw Europy (np. maksymalna prędkość w Polsce to 140 km/h, a w wielu pozostałych krajach – 130 km/h). Warto o tym pamiętać, by lokalna policja nie ukarała Cię grzywną.