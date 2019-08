91-latka na szczycie. Pani Barbara zdobywa Tatry

Kto z was ostatnio odmówił sobie wysiłku fizycznego z powodu drobnej niedogodności? Pani Barbara ma 91 lat i właśnie zdobyła skalną iglicę w polskich Tatrach. Podobnych wyczynów dokonuje 92-letni Pan Jan, który nawet kilkanaście razy w roku zdobywa najwyższy szczyt Przedgórza Sudeckiego.

Pani Barbara przyjechała w góry z córką - Krystyną i mężem - Helmutem. Jan Muskat, który towarzyszył jej w wędrówce, docelowo zaproponował wejście na szczyt Mnicha, a The Feather mieli zdobyć w ramach "rozgrzewki". I tak też się stało. Pani Basia pokonała trasę bez piśnięcia, zamykając jednocześnie usta tym, którzy ostatnio narzekali, że "nie mają na coś siły".

O Panu Janie zrobiło się zaś głośno w zeszłym roku, po tym, jak na szlaku spotkał go Dariusz Durula z Oleśnicy. Jego historia została wówczas opisana na profilu "Reżyser Życia" na Facebooku. Mężczyzna mimo ślepoty i sędziwego wieku od wielu lat pokonuje trasę, którą zapamiętał z czasów, gdy jeszcze miał wzrok. Pan Jan zdobywa Ślężę nawet kilkanaście razy w roku. Do podnóża góry podjeżdża PKS-em. Wchodzi na szczyt, pije herbatę i schodzi, by zdążyć na powrotny autobus.