Afera na Litwie z Polską w tle. Poszło o słynną zupę

Jak podaje litewski dziennik "Lietuvos rytas", najwięcej uwagi sprawie "polskiego chłodnika" poświęcił specjalista ds. public relations Karolis Žukauskas. " To jeden z największych skandali kulinarnych w historii Litwy. Wszyscy musimy walczyć o swoje dziedzictwo narodowe. Namierzyłem autorkę tego błędu, felietonistkę NYT Cooking, Kasię Pilat, i napisałem do niej na wszystkich możliwych kanałach z konkretnymi żądaniami" - napisał w poście na Facebooku.

Žukauskas zdradził też, co napisał do Kasi Pilat. Podkreślił, danie jest bardzo ważne dla litewskiej tożsamości narodowej i kultury. "Szczerze mówiąc, nazywając chłodnik polskim, ryzykujemy więcej niż drobną obrazę kulturową. My, Litwini, poważnie podchodzimy do naszych tradycji" - napisał. Zażądał oficjalnych przeprosin od "New York Timesa" w widocznym miejscu, napisanych... różową (jak chłodnik) czcionką.