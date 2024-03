Nie mamy sobie równych. Polacy numerem jeden wśród turystów w europejskim kraju

- A skoro o nich mowa, w tym roku również spodziewamy się wielu turystów, gdyż w Wilnie odbędzie się szereg ciekawych wydarzeń: 1 czerwca festiwal chłodnika, czyli Pink Soup Fest, a w lipcu festiwal muzyczny As Young as Vilnius z występami muzycznymi na najwyższym poziomie. Jesień obfituje w festiwale teatralne, muzyczne, jazzowe i gastronomiczne - wylicza Dovilė Aleksandravičienė. - Mamy więc nadzieję, że Polacy odkryją nasze miasto nie tylko jako przyjemne miejsce do zwiedzania, ale także jako miejsce kultury, dobrego jedzenia i przeżyć wartych zapamiętania.