Afera w Japonii. Turysta aresztowany za zbezczeszczenie świątyni

Meiji-jingū to miejsce kultu shintō w dzielnicy Shibuya w Tokio, które odwiedzają nie tylko wierni, ale i turyści.

Z rodziną wybrał się tam również amerykański turysta, który w poniedziałek 11 listopada przybył do Japonii. Niestety uciekł się do głupiego żartu - paznokcie wyrył litery na jednym z filarów torii, tradycyjnej bramie przy wejściu do świątyń Meiji Jingu.