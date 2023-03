Agresywni i pijani pasażerowie. Musiała interweniować Straż Graniczna

Niesforni pasażerowie

W piątek 10 marca służba dyżurna Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach została wezwana do turysty, który nie stosował się do poleceń załogi pokładowej. 43-latek był agresywny, przez co stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Obywatel Polski na widok funkcjonariuszy w samolocie uspokoił się i poprosił o możliwość samodzielnego opuszczenia maszyny.