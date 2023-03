Chiny otwierają granice dla zagranicznych turystów po raz pierwszy od 2020 roku

Chiny czekają na turystów

Chińskie MSZ ogłosiło 14 marca, że od następnego dnia wznowione zostaną programy ruchu bezwizowego na obszarach, gdzie obowiązywały one przed pandemią. Dotyczy to np. wycieczkowców zawijających do portu w Szanghaju, a także tropikalnej wyspy Hajnan.