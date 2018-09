Albania. Boski kierunek na wrześniowe wakacje do 1255 zł

Tanie wakacje w Albanii we wrześniu to wydatek nawet 450 zł od osoby za 9 noclegów. Sprawdź niedrogie możliwości zakwaterowania z przelotami samolotem bądź transportem autokarem. W każdym przypadku na urlop jesienią wydasz naprawdę niedużo.

Riwiera Albańska i Wybrzeże Jońskie to jedne z najpiękniejszych zakątków Albanii (Instagram.com)

Tania Albania jesienią samolotem

Tanie wakacje w Albanii we wrześniu to przede wszystkim oferty z bardzo krótkim terminem wyjazdu. Nasz faworyt wśród zorganizowanych wycieczek to 1255 zł za tydzień z przelotami bezpośrednimi z lotniska Chopina w Warszawie, transferami (z Tirany to ok. 150 km), 2 posiłkami dziennie i lokalizacja bezpośrednio przy plaży w otoczeniu zieleni. Korzystając z tego rozwiązania, oszczędzimy aż 65 proc. ceny wczasów, co stanowi zawrotną kwotę zwłaszcza przy kilkuosobowym wyjeździe z dziećmi bądź grupą znajomych. Oferta dotyczy ciekawej miejscowości nadmorskiej Vlora na pięknej Riwierze Albańskiej.

A jaka będzie pogoda w Albanii we wrześniu? Tutaj klimat nas nie zaskoczy, bo wczesna jesień w Albanii to przeciętnie 25 st. C w ciągu dnia, 18 st. C nocą, 9 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę i woda morska wciąż nagrzana do 22 st. C. Bardzo przyjemnie, prawda?

Autokarem do Albanii

Najtańsze oferty wrześniowych wakacji w Albanii zamiast przelotów samolotami obejmują komfortowe przejazdy klimatyzowanymi autokarami. Faktycznie za sam transport i 9 dni zakwaterowania na miejscu nieopodal plaży w opcji bez wyżywienia poniesiemy niejednokrotnie koszt nawet poniżej 450 zł od osoby. Spore zniżki znajdziemy zarówno w hotelach w pierwszej linii brzegowej, jak i nieco oddalonych od boskich plaż – i tutaj właśnie oszczędzimy zdecydowanie najwięcej, jeśli liczymy się z ograniczonym budżetem.

Doskonałym przykładem niedrogich ofert urlopowych jest śliczne Wybrzeże Jońskie w Albanii z malowniczą miejscowością Ksamil. Piaszczyste plaże, przezroczysta woda w morzu, odosobnione, mocno zalesione wysepki, sporo zieleni i niezapomniane widoki to ogromne atuty tego rejonu. A wycieczka tańsza obecnie aż o 62 proc. od ceny wyjściowej nie nadszarpnie naszego wakacyjnego budżetu.

Albania we wrześniu

Albania wciąż wdraża reformy, aby wstąpić do Unii Europejskiej. Jeden z najbiedniejszych krajów na terytorium Europy powoli wychodzi z izolacji, będącej bezpośrednią konsekwencją hodżańskiej przeszłości Albanii. Turystyka w tym państwie na malowniczych Bałkanach to jeden z ważniejszych elementów budujących tutejszą gospodarkę, który nieustannie się rozwija, co docenia coraz większa liczba przyjezdnych przede wszystkim z naszego kontynentu.

Obecnie to miejsce 25 na 46 europejskich krajów pod względem liczby odwiedzających zza granicy. Dostrzegamy głównie walory krajobrazowe Albanii, ale także jej dziedzictwo kulturalne oraz archeologiczne i bardzo dobrą kuchnię. Atrakcyjne są zarówno najcieplejsze wybrzeże kraju z klimatem śródziemnomorskim i szalenie urozmaiconą linią brzegową z pięknymi lagunami, jaskiniami, klifami, piaszczystymi i skalistymi plażami, jak i górskie zakątki, często mocno ośnieżone, idealne na trekking i wyprawy z plecakiem.

Czy warto przyjechać do Albanii?

Statystyki odwiedzin Albanii wzrastają, a wydawnictwo "Lonely Planet" czy dziennik "The New York Times" doceniają i głośno polecają tą lokalizację na urlop. Coraz więcej naszych rodaków przyjeżdża tutaj na wakacje od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ceny są zależne od liczby gwiazdek konkretnego hotelu, wybranej opcji wyżywienia i rodzaju transportu. Ale zdecydowanie warto wybrać Albanię na wakacje w tańszej opcji, zanim ten kierunek turystyczny stanie się bardzo popularny i koszty wczasów dorównają przykładowo stosunkowo drogiej Chorwacji. Na północy kraju zachwycą nas iście alpejskie krajobrazy wysokogórskie (to Alpy Albańskie, część Gór Dynarskich), jeziora polodowcowe, wspaniała, naturalna przyroda nieskażona ludzką działalnością na czele ze słynnym Jeziorem Szkoderskim. W centrum zobaczymy mnóstwo stanowisk archeologicznych, zamków, punktów obserwacji rzadkich gatunków ptaków, park narodowy, zabytki sakralne. Na południu Albanii z kolei czeka na nas historyczna zabudowa wiosek i miast oraz różnorodność biologiczna.

Ciekawą ofertę wakacji w Albanii na przełomie września i października znaleźliśmy nieopodal plaży w miejscowości Ksamil. W cenie 552 zł od osoby za tydzień otrzymujemy zakwaterowanie z bufetem śniadaniowym, przeloty z Polski na wyspę Korfu w niedalekiej Grecji i powrót komfortowym autokarem. A w pobliżu zachwycająca zatoczka z piaszczystą plażą, parasolami pod drzewami iglastymi i szmaragdową wodą oraz wysepkami nieopodal brzegu.

Albania to cudowne miejsce na urlop wczesną jesienią. Prehistoryczne zakątki, barwne dziedzictwo kulturowe, unikalna zabudowa, ciekawe ekosystemy, lasy, parki, wśród których ukryte są tajemnicze ruiny z minionych wieków. A to wszystko doprawione smacznym jedzeniem i wciąż niewygórowanymi cenami.

