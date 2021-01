Anglia. Od piątku zmiana zasad wjazdu. Nawet 2,5 tys. zł kary

Anglia - oprócz testu obowiązkowa kwarantanna

Pasażerowie będą zobligowani do tego, aby mieć przy sobie negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do Anglii. Jak podaje agencja PAP, test nie zwalnia z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny w przypadku podróży z krajów nieznajdujących się na liście bezpiecznych. Dotyczy to m.in. osób przybywających z Polski.

Anglia - za brak testu grozi 2,5 tys. zł kary

Podróżni, którzy w chwili wjazdu do Anglii nie będą mieli przy sobie testu na obecność koronawirusa, zostaną ukarani mandatem w wysokości 500 funtów, czyli ok. 2,5 tys. zł. Póki co nowe zasady dotyczą jedynie wjazdu do Anglii, ale brytyjski minister transportu, Grant Shapps zapowiedział, że podobne wymogi zamierzają wprowadzić władze Szkocji i Walii.