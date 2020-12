Koronawirus. Nowe obostrzenia. Kwarantanna dla osób przyjeżdżających do Polski

Kwarantanna narodowa – nowe zasady dla osób wjeżdżających do Polski

Informacja ta jest kluczowa dla branży turystycznej. Podczas konferencji 17 grudnia, w której uczestniczył minister zdrowia Adam Niedzielski, nie poruszono tematu kwarantanny dla osób wjeżdżających do naszego kraju. Poruszył go na Twitterze Patryk Słowik. "Szanowni @a_niedzielski, @PiotrMuller, @KPRM_CIR - czy obowiązek 10-dniowej kwarantanny będzie dotyczył osób wracających czarterami do Polski? Branża turystyczna musi to wiedzieć natychmiast." "Tak Panie Redaktorze" – napisało w odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia.