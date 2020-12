Polak "uwięziony" w Anglii. "Jestem tu wbrew własnej woli"

- Do czwartku miałem wrócić na święta do domu, ale w poniedziałek o godzinie 15 stanąłem w porcie w Dover. Dzisiaj jest wtorek godzina 16, czyli już 24 godziny stoimy tutaj za nie wiadomo czym - mówi kierowca TIR'a Miki Dabes w filmie opublikowanym na swoim kanale na YouTubie. - Ja tu jestem jako zakładnik i wbrew własnej woli. Nie mogę wrócić do domu i nie wiem, kiedy wrócę.

Zostałem uwięziony w Anglii /Jak wygląda sytuacja Dover

Wstrzymanie transportu towarowego

Największym ciosem dla pracowników transportu lądowego było wstrzymanie przez Francję w niedzielę transportu towarowego. Efektem tej decyzji są ogromne korki, które tworzą się przy dojeździe do Dover, gdzie znajduje się port promowy oraz wjazd do tunelu pod Kanałem La Manche.

Szacuje się, że ok. 80 proc. kierowców ciężarówek, które kursują po Wielkiej Brytanii, pracuje dla firm pochodzących z Unii Europejskiej. We wtorek, 22 grudnia brytyjska minister spraw wewnętrznych informowała, że na dawnym lotnisku w Dover utworzono tymczasowy parking dla kierowców TIR'ów. Do wtorku łącznie utknęło tam ok. 3 tys. ciężarówek.