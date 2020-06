Australia. Powstaje niezwykłe podwodne muzeum

Oprócz dążenia do tego, aby stać się główną atrakcją turystyczną, generatorem miejsc pracy oraz centrum nauki i badań morskich, Muzeum Sztuki Podwodnej ma zajmować się ochroną i odbudową raf w skali globalnej.

Australia - podwodne muzeum

Największą instalacją muzeum jest Coral Greenhouse. Został stworzony, aby zachęcić naukowców, studentów morskich i turystów do zaangażowania się w nurkowanie. Ważący ponad 58 ton jest otoczony 20 "strażnikami rafy" wykonanymi ze stali nierdzewnej i materiałów o neutralnym pH, aby zainicjować naturalny wzrost koralowców.

- Townsville to centrum nauki o morzu, a Muzeum Sztuki Podwodnej jedynie je poszerza, oferując wyjątkowe i pobudzające do myślenia spotkanie z najbardziej kultowym cudem przyrody na świecie, działając jednocześnie jako współczesna platforma do dzielenia się historiami rafy i kultury ludu Pierwszych Narodów - powiedział Paul MO Victory, przewodniczący zarządu MOUA. Ukończenie Muzeum Sztuki Podwodnej planowane jest na 2021 rok.