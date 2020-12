Australia. Wielka Wyspa Piaszczysta w ogniu. Sytuacja jest coraz gorsza

Żywioł znów nie oszczędza Australii. W poniedziałek strażacy walczyli z ogromnymi pożarami, które strawiły już ok. 40 proc. lasów na Wielkiej Wyspie Piaszczystej przy wschodnim wybrzeżu Australii.

Lato w Australii można poczuć w pełni, ale to także oznacza ogromne problemy. Intensywna fala upałów zalewa południową i wschodnią część kraju, co zwiększa zagrożenie pożarami buszu.

Ogromne pożary w Australii

Minęło ponad sześć tygodni od wybuchu pożarów na największej piaszczystej wyspie na świecie - Fraser, oddzielonej od kontynentalnej Australii cieśniną o szerokości zaledwie 1 km.

W tym tygodniu temperatura w tej okolicy wzrośnie do 34 st. C, co budzi obawy, że pożary się nasilą. Sytuacja na wyspie Fraser, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, może się więc pogorszyć. "Roślinność na wyspie jest wyjątkowo sucha i dlatego jest bardzo łatwopalna" - powiedział AFP miejscowy urzędnik James Haig.

Strażacy przyznają, że ich pracę komplikuje trudność dostępu do niektórych pożarów na północy wyspy. Straż Pożarna Queensland poinformowała dziś, że w pobliżu ośrodka Kingfisher Bay Resort i Village na K’gari i wybuchł pożar buszu i warunki mogą się pogorszyć. "Musicie być gotowi do przestrzegania planu przetrwania pożaru buszu. Jeśli nie macie takiego planu lub zamierzacie wyjechać, to powinnniście opuścić wyspę, ponieważ sytuacja może się szybko pogorszyć" - czytamy w komunikacie straży pożarnej.

Służby parków w stanie Queensland przekazały, że pożary pochłonęły już 74 tys. ha, czyli 42 proc. powierzchni wyspy. Na szczęście żaden dom nie jest zagrożony.

Haig powiedział, że w teren wysłano 12 samolotów gaśniczych. Część z nich miała za zadanie ochronę miejsc Aborygenów. "Naprawdę potrzebujemy deszczu, ale w najbliższym czasie możemy go nie zobaczyć" - zauważył.

Wielka Wyspa Piaszczysta

Wyspa Fraser, czyli Wielka Wyspa Piaszczysta to największa na świecie wyspa piaskowa, położona na wschodnim wybrzeżu Australii, 191 km na północ od centrum Brisbane w stanie Queensland. Ma 120 km długości i do 25 km szerokości. Zajmuje obszar o powierzchni 1600 km kw. Piaszczyste pagórki osiągają tam wysokość do 240 m.

Źródło: PAP/Queensland Fire and Emergency Services

