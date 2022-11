Bajkowe Jezioro Como. Jakby luksusowo, ale podpowiadamy, jak nie zbankrutować

Najpiękniejsza Varenna

Varenna jest absolutnie zachwycająca - od pastelowych kolorów willi przyklejonych do zbocza za małym portem rybackim, przez kwitnące oleandry, kamienne mostki na ścieżce wzdłuż jeziora, po położony wyżej centralny plac San Giorgio z kościołem i górujące nad całą miejscowością ruiny zamku - Castello di Vezio. Turyści w lepszej formie poświęcają trochę czasu (około pół godziny) na spacer właśnie w to ostatnie miejsce. Wstęp do pozostałości średniowiecznej fortecy kosztuje 5 euro (ok. 23 zł), a w tej cenie oprócz panoramy dostajemy też w bonusie… duchy. Są to malowniczo uplasowane odlewy gipsowe, wykonywane co roku przez zarządców zamku. Ponoć pozują do nich właśnie turyści.