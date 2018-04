Bałkańska atrakcja znów otwarta po 26 latach. Dramatyczna przeszłość kolejki na Trebević

W Sarajewie ponownie otwarto kolejkę linową na Trebević. Została zniszczona podczas oblężenia miasta, które rozpoczęło się w 1992 r.

Oblężenie miasta, które trwało od kwietnia 1992 roku do lutego 1996 r., doprowadziło do zniszczenia atrakcji. Sama góra stała się miejscem, z którego strzelali snajperzy . Trebević, symbol weekendowego wypoczynku, zamienił się w symbol agresji .

Stolica Bośni i Hercegowiny leży nad rzeką Miljacka, na wysokości 500 m n.p.m., w otoczeniu Alp Dynarskich. Turyści swoje kroki kierują najpierw na Stare Miasto, które jest wspaniałym przykładem architektury bośniackiej. Przeplatają się tu wpływy tureckie oraz austro-węgierskie. Do największych atrakcji należy katedra Serca Jezusowego, synagoga czy targ Bascarsija. Punkt obowiązkowy podczas zwiedzania Sarajewa to także miejsce, w którym dokonano zamachu na Franciszka Ferdynanda Habsburga, co stało się pretekstem do wybuchu I wojny światowej.