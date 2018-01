Bałtyk i rzeki bardzo zanieczyszczone. "Polskę należy uznać za obszar niebezpieczny"

Z Polski do Bałtyku spływa najwięcej zanieczyszczeń – uważają uczeni i dodają, że nawet gdybyśmy dzisiaj zaczęli dbać o środowisko, to stan naszych rzek i morza nie ulegnie znacznej poprawie jeszcze przez wiele lat.

Kompleksowe badania wykazały, że z Polski do Bałtyku spływa najwięcej zanieczyszczeń (Shutterstock.com)

Jak wskazują najnowsze wyniki badań, zły stan polskich wód i Bałtyku to nie tylko efekt obecnego nawożenia gruntów przez rolników, ale też stosowania przez nich nawozów jeszcze w latach 70. i 80. XX w.

Specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyjaśniają, że wody podziemne niosące zanieczyszczenia w wielu przypadkach dość długo pozostają pod powierzchnią ziemi, a do pobliskiej rzeki mogą wypłynąć po kilkudziesięciu latach. Przekonują, że nawet jeżeli teraz będziemy stosować dobre praktyki rolnicze, ograniczali nawożenie gleby do minimum, to spadku stężeń zanieczyszczeń biogennych w rzekach nie zaobserwujemy w najbliższych lat.

Zespół Przemysława Wachniewa z AGH wydał opinię na podstawie realizowanego w ostatnich latach międzynarodowego projektu badawczego Soils2Sea. Oprócz uczonych z Krakowa pracowali nad nim też ekspeci z Danii, Niemiec, Rosji i Szwecji. Przeanalizowali procesy przenoszenia zanieczyszczeń biogennych przez gleby i wody podziemne.

Bałtycki chłód

Polska należy uznać za czarny punkt na mapie Europy

Wyniki badań skłoniły badaczy do tego, aby całą Polskę uznać za niebezpieczny obszar. Wachniew uważa, że z naszego kraju do Bałtyku spływa najwięcej zanieczyszczeń**, a rolnicy często nie mają pojęcia o tym, że przyczyniają się do złej jakości polskich wód.

Rzeki są zanieczyszczone najbardziej tam, gdzie występuje największa gęstość zaludnienia i najintensywniejsze rolnictwo. Badania mówią wprost, że to właśnie nawożenie i hodowla zwierząt są głównymi źródłami zanieczyszczenia rzek substancjami biogennymi – jest to ok. 90 proc. w skali kraju. Rezultatem są m.in. uniemożliwiające kąpiel wykwity glonów w czasie wakacji.