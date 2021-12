Bardzo trudne warunki w polskich górach. Część szlaków zamknięta

Babia Góra - nawet 70 cm śniegu

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje także na Babiej Górze w Beskidach, gdzie pokrywa śnieżna jest nierównomierna. "Średnio leży go ok. 30 cm, ale punktowo w miejscach nawianych może to być do 70 cm. Przy schronisku na Markowych Szczawinach jest go 27 cm" – podali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.