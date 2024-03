Będzie reaktywacja popularnego połączenia morskiego. Turyści je uwielbiali

Przypomnijmy: katamaran, który je obsługiwał, wypływał z Gdyni o godz. 9, następnie w południe pasażerowie wysiadali w porcie Nowy Świat przy przekopie. Tam mieli dwie godziny na spacer czy wycieczkę rowerową (na prom można było zabierać rowery), a następnie o godz. 14 wsiadali w drogę powrotną do Trójmiasta. W Gdyni cumowali o godz. 17. Odległość, jaką pokonywali w jedna stronę, to 30 mil morskich, a więc ok. 54 km, a podróż - jak łatwo policzyć - zajmowała ok. trzech godz.